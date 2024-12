Sassuolo-Palermo: le quote dei bookmakers

Domani, alle ore 15, il Mapei Stadium ospiterà la sfida tra Sassuolo e Palermo, valida per la 18ª giornata di Serie B. La partita non solo si preannuncia interessante sul piano sportivo, ma attira anche l’attenzione degli appassionati di scommesse. Analizziamo le quote proposte dai principali bookmaker per questo match.

Snai: Il Sassuolo parte favorito con una quota per la vittoria (1) di 1.75, il pareggio (X) è offerto a 3.75, mentre il successo del Palermo (2) è quotato 4.25.

Betfair Exchange: La vittoria del Sassuolo è data a 1.76, il pareggio a 3.87, e il Palermo vincente a 4.06.

Betfair: Stesse quotazioni per il mercato tradizionale: vittoria Sassuolo 1.75, pareggio 3.70, e Palermo 4.00.

Lottomatica: Anche qui la vittoria dei padroni di casa è fissata a 1.75, con il pareggio a 3.80 e il successo del Palermo a 4.20.

AdmiralBet: Il Sassuolo vincente è quotato 1.78, il pareggio 3.70, e la vittoria rosanero a 4.00.

NetBet: La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.81, il pareggio a 3.75, e il Palermo a 4.15.

William Hill: Leggermente più alte le quote per il Sassuolo vincente, dato a 1.85, con il pareggio a 3.70 e il Palermo a 4.00.

888Sport: Propone una vittoria del Sassuolo a 1.82, il pareggio a 3.80, e il Palermo vincente a 3.85.

LeoVegas: Infine, offre il Sassuolo a 1.80, il pareggio a 3.75 e il Palermo leggermente più competitivo a 3.80.

Le quotazioni evidenziano il Sassuolo come favorito, ma con il Palermo che potrebbe sorprendere, specialmente per chi cerca quote interessanti sul segno 2. Gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta tra le diverse piattaforme per scegliere la quota più vantaggiosa.