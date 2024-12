Sassuolo-Palermo: le previsioni meteo

Domani, alle ore 15, in occasione della partita tra Sassuolo e Palermo, valida per la 18ª giornata di Serie B e in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, le condizioni meteo saranno generalmente favorevoli per una giornata di calcio.

Secondo le previsioni, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 5,8°C nel pomeriggio, accompagnate da un’umidità del 62%. I venti saranno deboli, con una velocità massima di 4 km/h, garantendo condizioni stabili e senza particolari disturbi per il gioco.

Il campo di gioco si presenterà in condizioni ottimali, senza rischio di precipitazioni e con un clima fresco ma non proibitivo. Gli spettatori presenti sono invitati a vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature rigide tipiche della stagione, ma potranno godersi la partita in condizioni ideali per lo svolgimento del match.