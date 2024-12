Anello: «Per il Barbera siamo a buon punto. Vicinissimo accordo per la convenzione con il Palermo»

Il futuro dello stadio Renzo Barbera è sempre più vicino a una svolta, come emerso dalla conferenza stampa organizzata al Marina Convention Center al Molo Trapezoidale per il bilancio di metà mandato del sindaco Lagalla. Alessandro Anello, assessore al Turismo, Sport e Impianti Sportivi di Palermo, ha fatto il punto sulla concessione dell’impianto al Palermo, svelando dettagli e prospettive di un progetto ambizioso.

Concessione stadio? A che punto è?

«Siamo a buon punto – ha dichiarato Alessandro Anello, assessore al Turismo, Sport e Impianti Sportivi di Palermo, durante la conferenza stampa al Marina Convention Center – c’è un dato inconfutabile: sia il Palermo che l’amministrazione vogliono riqualificare lo stadio e farlo diventare uno degli impianti più importanti d’Italia. Per farlo, stiamo lavorando alla convenzione, che è ormai in dirittura d’arrivo. L’intenzione è quella di mettere a disposizione lo stadio e le aree limitrofe per permettere al Palermo di lavorare. C’è un progetto che prevede anche servizi annessi allo stadio e include il pallone di Italia ’90. La convenzione sarà più che trentennale».

Parole raccolte dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, che confermano l’impegno della città nel costruire una visione a lungo termine per lo sport e per il Palermo. Un passo avanti decisivo per restituire al Renzo Barbera il ruolo di eccellenza nel panorama calcistico e infrastrutturale italiano