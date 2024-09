Palermo, il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Napoli vale 400mila euro

Questa sera il Palermo scenderà in campo al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Una sfida proibitiva per la squadra di Alessio Dionisi, che dovrà affrontare una delle squadre più forti della Serie A, guidata da Antonio Conte e in corsa per lo scudetto.

Per il Palermo, il match rappresenta un vero e proprio banco di prova. Il divario tecnico con il Napoli è evidente, ma i rosanero cercheranno di ribaltare i pronostici sfavorevoli e mettere in difficoltà la corazzata partenopea, anche se l’impresa appare ardua. Tuttavia, se il Palermo dovesse riuscire nell’impresa di battere il Napoli e passare il turno, oltre a una doppia sfida agli ottavi contro la Lazio, la squadra siciliana incasserebbe un importante premio economico.

Il premio in palio: cifre importanti per il Palermo

Il passaggio del turno consentirebbe infatti al club rosanero di guadagnare 400mila euro, una somma significativa per le casse della società. In caso di ulteriore qualificazione ai quarti di finale, il premio salirebbe a 850mila euro, e arrivare fino alle semifinali potrebbe garantire un incasso complessivo di ben 1,7 milioni di euro.

Questi premi rappresentano una grande opportunità per il Palermo, che potrebbe utilizzare queste risorse per rafforzare ulteriormente la squadra e puntare a una stagione ambiziosa. La Coppa Italia, dunque, non è solo un obiettivo sportivo, ma anche un’occasione per ottenere importanti risorse economiche.

Una sfida insidiosa, ma non impossibile

Nonostante la superiorità del Napoli, la storia del calcio ci insegna che nelle competizioni a eliminazione diretta le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Dionisi e i suoi uomini cercheranno di giocare senza pressioni, sapendo di non avere nulla da perdere. La squadra siciliana si affiderà al proprio spirito combattivo e alla voglia di stupire per mettere in difficoltà una squadra che punta in alto.

Se il Palermo riuscirà a mantenere alta la concentrazione e a sfruttare le eventuali occasioni che si presenteranno, potrebbe sperare in un risultato storico, che rappresenterebbe una grande soddisfazione per i tifosi e una spinta decisiva per la stagione. Questa sera, dunque, il Maradona sarà teatro di una sfida affascinante tra due squadre con obiettivi molto diversi, ma con la stessa voglia di vincere.

Di seguito le cifre incassate per ogni “gradino” della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale alla finalissima dell’Olimpico di Roma:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro;

Finalista perdente – 2 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro