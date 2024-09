Coppa Italia Napoli-Palermo, si va verso il sold-out al Maradona

Cresce l’attesa per il match tra Napoli e Palermo, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa e in programma domani, 26 settembre, alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti continua a registrare un ritmo sostenuto anche nelle ultime ore, con la terza fase di vendita libera in corso, e il sold-out è sempre più vicino.

Secondo i dati aggiornati forniti da Ticketone, sono rimaste disponibili solo poche centinaia di biglietti nelle Curve inferiori e nei Distinti inferiori, mentre per la Tribuna Nisida ne restano disponibili appena una decina. Le Curve superiori e i Distinti superiori sono esauriti già da tempo, segno dell’entusiasmo dei tifosi per questa importante sfida.

Coppa Italia Napoli-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info