Coppa Italia Napoli-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha comunicato che i biglietti per Napoli-Palermo, gara dei sedicesimi di Coppa Italia, sono in vendita sul circuito TicketOne. Di seguito il comunicato dei rosanero:

“I biglietti per la partita tra Napoli e Palermo, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, sono in vendita sul circuito TicketOne. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino alle ore 19.00 di mercoledì 25 settembre o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito TicketOne;

punti vendita TicketOne abilitati.

I tifosi rosanero residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile. Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 14,00 + eventuali d.p. Si ricorda che, come da indicazioni trasmesse dalle autorità di P.S., vige l’incedibilità dei titoli di accesso. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 2.482 posti.

Prima dell’acquisto sarà necessario autorizzare la propria fidelity card tramite la seguente procedura:

collegarsi su https://sport.ticketone.it/search;

cliccare sul menù in alto a destra;

selezionare “AUTORIZZAZIONE TESSERE”;

inserire i campi obbligatori tra cui il numero di riferimento della fidelity (12 cifre).

L’autorizzazione è istantanea e una volta completata si potrà acquistare il biglietto per il settore ospiti sul sito TicketOne o presso i punti vendita TicketOne abilitati.

Prima di completare online l’acquisto del biglietto verrà richiesto, oltre al numero della fidelity, il “Codice Sicurezza (Listicket)”. Si tratta di un codice di 6 cifre che equivale a giorno, mese e anno di nascita dell’acquirente in formato “ggmmaa”.

Esempio: l’acquirente nato nel 15/03/1976 dovrà inserire come codice di sicurezza 150376.

I tifosi che acquisteranno il proprio tagliando presso i punti vendita TicketOne riceveranno la stampa del biglietto termico per accedere allo stadio.

I tifosi che acquisteranno il proprio tagliando online riceveranno il biglietto via email in modalità passbook. Quest’ultimo sarà valido per l’ingresso soltanto dopo essere stato obbligatoriamente trasferito sul wallet del proprio smartphone.

Per i possessori di smartphone con sistema operativo Android è consultabile al seguente link un tutorial su come trasferire il proprio biglietto sul wallet: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2023/09/Apertura-Passbook-SSCNapoli.mp4.

Ai possessori di smartphone con sistema operativo iOS basterà accedere all’allegato contenuto nella mail per trasferire il proprio tagliando sull’app wallet dell’iPhone.