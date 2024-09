Coppa Italia, Colantuono: «Il Napoli passerà il turno al 100% se farà il Napoli. Il Palermo si giocherà la promozione in A»

L’ex allenatore del Palermo Stefano Colantuono è intervenuto nel corso di A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio esprimendosi tra i tanti argomenti anche sulla gara di oggi tra i rosanero e il Napoli.

Ecco le sue parole:

A cosa deve stare attento il Napoli, stasera? «Sono partite scontate sulla carta, ma come abbassi l’asticella dell’attenzione rischi la sorpresa. Conoscendo Conte, non abbasseranno la tensione né snobberanno la partita. Faranno turnover, ma ciò non inciderà, con tutto il rispetto che ho per il Palermo. Il Napoli passerà il turno al 100% se farà il Napoli. Il Palermo, invece, si giocherà la promozione in Serie A».

Possiamo già definirlo il Napoli “di Conte”? «Per alcuni aspetti sì, ma visto che Antonio ha iniziato a lavorare solo da luglio, diamogli ancora più tempo. Un allenatore esigente in grado di trasformare calciatori e squadra. Col giusto tempo, porterà il Napoli a competere per quel trofeo di cui, per scaramanzia, non si può parlare».