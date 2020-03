Il Palermo torna ad allenarsi a Carini, ma solo per qualche giorno. Il club rosanero che in questi ultimi mesi, seppur senza accordo siglato, ha usato come base per i propri allenamenti il centro militare di Boccadifalco, dovrà trasferirsi, temporaneamente, al “Pasqualino Stadium” di Carini. Questo trasferimento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è dovuto dal fatto che la struttura militare, vista l’emergenza coronavirus, dovrà subire una disinfestazione, ma anche lavori di manutenzione ordinaria. I rosanero, quindi, torneranno ad allenarsi a Boccadifalco la prossima settimana. Per quanto riguarda l’accordo legato all’uso esclusivo del campo di militare invece, si è in una fase di stallo.