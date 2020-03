La Lega di B ha comunicato che Cremonese-Empoli, gara in programma domani alle ore 21:00 e valida per la 27^ giornata del campionato di Serie B sarà disputata a porte chiuse. Di seguito la nota ufficiale: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, – visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riguardo all’art. 2 co. 1, lett. a) del predetto provvedimento, in base al quale “nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 [ovvero le Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto] sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina fino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;

– ritenuto nel caso di specie, in stretta aderenza al Decreto predetto, di dover derogare alle

previsioni di cui alla Circolare LNPB n. 6 dell’8 agosto 2019 (“Gare a porte chiuse”); dispone

-lo svolgimento “a porte chiuse” della seguente gara, valida per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020: CREMONESE – EMPOLI – di doversi intendere lo svolgimento “a porte chiuse” secondo il rispetto delle indicazioni emanate dalla Circolare LNPB n. 17 del 28 febbraio 2020, salvo modifiche che verranno comunicate successivamente. Si invitano le società a prendere contatto con le Autorità Pubbliche a livello locale”.