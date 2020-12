Cristian Cangemi, talento delle giovanili del Palermo, potrebbe ben presto lasciare i rosanero. Infatti su di lui, secondo quanto riporta “Live Sicilia” ci sarebbe l’interesse di Licata e Acr Messina in Serie D. Il giocatore è uno dei profili più interessanti delle giovanili rosanero e la società del presidente Mirri potrebbe deciderlo di farlo partire in prestito, in modo da fare esperienza.