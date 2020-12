Zvone Boban e il Milan, due strade che si sono separate la scorsa stagione non nel migliore dei modi. Infatti il dirigente croato era stato licenziato dal club rossonero per giusta causa dopo aver parlato male in un’intervista di Gazidis, reo di non averlo interpellato nell’affare Ragnick.

Secondo quanto riporta “Dagospia”, a distanza di un anno il croato ha vinto il ricorso alla decisione del Milan, adesso il club di via Rossi dovrà riconoscere circa 5 milioni di euro a Boban. Anche se con ogni probabilità il Milan ricorrerà in appello.