Palermo: il 27 luglio ai Cantieri della Zisa arriva Annalisa

Mentre impazza con la sua canzone “Sinceramente” sul palco del Festival di Sanremo, Annalisa annuncia le date siciliane del suo tour “Tutti nel vortice outdoor”.

La cantante sarà il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania per “Sotto il vulcano fest” (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania, e il giorno dopo a Palermo, il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone per il “Dream Pop fest Palermo”, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.