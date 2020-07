Dopo l’ufficialità di ieri, la presentazione di oggi. Attraverso la piattaforma Zoom sono arrivate le prime parole di Piero Braglia come nuovo allenatore dell’Avellino. Ecco di seguito alcune sue parole: «Il girone C è sempre quello più difficile, ma saremo pronti per queste difficoltà. Ma vogliamo far contenti i tifosi, voglio regalare soddisfazioni a questa piazza. A quest’età servono piazze che ti danno stimoli. Giocare senza pubblico? Non mi piace, è come fare un allenamento. Sono abituato alle piazze difficili, questa sicuro lo è per vari motivi. Il programma è quello di migliorarci: l’Avellino è arrivato a 29 punti dalla prima in classifica, quindi dobbiamo migliorare velocemente, dove possiamo arrivare lo dirà il campo. Alleno per salire, ovviamente, sempre».