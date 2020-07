Il calciatore colombiano dell’Atalanta Luis Muriel, è caduto accidentalmente e ora è ricoverato in una clinica cittadina. E’ quanto viene riportato da Bergamo e Sport, per il giocatore dell’Atalanta si è trattata di una caduta accidentale, forse dalle scale e avrebbe causato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: il colombiano è stato sottoposto ad un ricovero in una clinica della città di Bergamo e si sta monitorando la situazione.