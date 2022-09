Conferenza stampa di presentazione per Claudio Gomes.

Il calciatore rosanero ha rilasciato le seguenti parole:

«Le mie sensazioni dall’arrivo a Palermo sono buone. Qua mi sento come a casa. Il Palermo è una grande squadra, quindi le sensazioni sono positive. Sono stato accolto da tutti e sta andando tutto bene. Il passaggio è arrivato molto velocemente, negli ultimi giorni di mercato. Avevo sentito cose molto buone su questo club, e mi sono convinto subito. Innanzitutto devo trovare un buon rapporto con gli altri per fare una buona stagione. Devo rendere la squadra più forte in difesa, ma devo anche migliorare in attacco. Paragone con Kante? Durante gli anni mi hanno chiamato spesso così. Io devo lavorare ancora tanto per raggiungere il suo livello. Magari nel nostro modo di giocare ci sono delle similitudini, ma devo ancora fare molto per essere come lui».