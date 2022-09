Il quotidiano francese “Libération” ha pubblicato questo giovedì un’inchiesta sul numero uno del PSG e dell’ECA Nasser Al-Khelaifi.

Il presidente del club della capitale parigina sarebbe coinvolto in un caso di ricatti, abusi ed estorsioni nei confronti di un uomo d’affari franco-algerino che avrebbe avuto informazioni compromettenti sullo stesso Al-Khelaifi.

Tayeb B., questo il nome dell’imprenditore in questione, è stato arrestato il 13 gennaio 2020 in Qatar e incarcerato fino al 1° novembre dello stesso anno. L’uomo d’affari avrebbe avuto materiale delicato in cui il nome del leader del PSG sarebbe apparso come uno di quelli coinvolti nelle irregolarità sull’assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar.