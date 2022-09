Conferenza stampa di presentazione per Claudio Gomes.

Il calciatore rosanero ha rilasciato le seguenti parole:

«Il livello della Serie B è elevato, ho visto le ultime partite. C’è un ottima preparazione a livello tattico soprattutto. Questo stile di gioco può aiutarmi di più dal punto di vista di stare in campo. In Italia, in generale, è un po’ più intenso e si concentra di più sulla tattica, mentre altrove è più fisico. La mia intenzione principale è imparare qui, capire come funziona la squadra, e poi mettere in pratica il prima possibile. A Palermo voglio giocare il più possibile. Se mi ispiro a qualcuno? Sì, ho guardato altri centrocampisti come Fernandinho o Rodri. Io corro molto, sia in attacco che in difesa: il mio ruolo è importante perché dà equilibrio alla squadra. È per questo che devo trovare una buona intesa con i miei compagni, soprattutto con gli attaccanti».