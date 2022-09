Conferenza stampa di presentazione per Claudio Gomes.

Il calciatore rosanero ha rilasciato le seguenti parole:

«Il mio rapporto con Corini e gli altri compagni, comunque, è già molto buono. Apprezzo molto le idee di gioco del mister, anche se sono appena arrivato e ho qualche difficoltà a comunicare con gli altri in campo. I miei compagni però mi stanno aiutando, anche parlando in inglese. Io, intanto, sto cercando di imparare in fretta l’italiano. Le parole di elogio spese da Corini per me? Fanno sicuramente piacere, io cercherò di dare il mio contributo già dalla prima partita».