Come si legge su “Gds.it” prosegue a rilento la prevendita per assistere alla gara tra Palermo e Genoa in programma venerdì: al momento infatti sembra siano stati venduti più di 4.600 biglietti. Mancano ancora poco più di 48 ore, quindi la tendenza può essere quella di superare ancora una volta i 20.000 spettatori, considerando gli 11.465.