Stando a quanto si legge su “Gds.it” da Genova l’entusiasmo è alle stelle in vista della partita contro il Palermo: sono dati in arrivo tantissimi tifosi, per un club che detiene il record di abbonamenti stagionali. Da informazioni raccolte i tifosi del Genoa che si metteranno in viaggio per arrivare a Palermo sono al momento oltre 330 e dovranno affrontare una trasferta lunga per una gara in notturna.