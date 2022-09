Mirko Pigliacelli è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole dopo Palermo-Genoa:

«Ho sentito le critiche ma se servono per distogliere l’attenzione sulla squadra me le prendo. Questa sera abbiamo giocato contro una delle favorite per la vittoria finale, in settimana abbiamo lavorato da squadra tutti insieme e volevamo dare tutto. Abbiamo giocato contro una delle più forti del campionato. Hanno calciatori importanti e possono fare gol da un momento all’altro. Noi abbiamo dimostrato di poter dire la nostra in questa categoria. È stata una partita dove ho avuto qualcosa da fare, la cosa che mi interessa di più è cercare di portare a casa il risultato e non prendere gol, se si prende gol non è un discorso solo portiere difensore o altro, idem se non si tira tanto in porta. Siamo una squadra e ragioniamo come tale. La cosa importante è stata la vittoria della squadra. Come ho vissuto i secondi del gol? La tensione era tanta, loro avevano fatto questo cross centrale ma se non c’era l’attaccante la prendevo io, se lui l’avesse toccata sarebbe diventata un’altra cosa. Non mi sono accorto subito che era gol e quando ho visto la bandierina alzata ho detto meno male. In quella situazione ci è andata bene. Come vedo la difesa? Sicuramente questa sera si è vista una reazione anche da parte della difesa. Con l’allenamento settimanale diamo il 100% e questo si è visto questa sera. Ci stiamo amalgamando ma la cosa importante era conquistare i tre punti. Tutti quelli che fanno parte della rosa sono importanti, non è un discorso di nomi. Chi è sceso in campo ha dato tutto, chi era in tribuna ha dato apporto importante durante la settimana e solo così possiamo raggiungere i risultati. Il Genoa è partito forte, noi abbiamo tenuto e creato due belle occasioni nel primo tempo, poi il mister ha dato le indicazioni e abbiamo sentito dentro di noi la forza giusta per portare a casa la vittoria»