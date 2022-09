Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«È difficile commentare questa sconfitta, difficile dopo questa partita. Dovevamo sbloccare la partita prima. Abbiamo avuto 2 o 3 situazione in cui potevamo segnare ma loro poi si sono difesi molto bene. Avevamo controllato nel primo tempo la gara. Fa male subire gol a inizio secondo tempo. L’umidità ha fatto il suo sicuramente. Negli ultimi 10 minuti abbiamo provato a calciare la palla lunga, anche il Palermo ha creato tanto alla fine. Dispiace per la gente che è venuta fino a qui. Se vediamo il primo tempo l’abbiamo dominata la partita, ma se non segniamo è chiaro che la gara non la vinciamo. È troppo facile segnarci e non è possibile questa cosa. Bisogna parlare coi ragazzi chiaramente. Difficile fare entrare dei giocatori nuovi che si allenano da poco tempo con il gruppo. Abbiamo provato in tutti i modi a segnare ma non ci siamo riusciti. I ragazzi hanno bisogno di tempo comunque per entrare nei meccanismi del nostro gioco».