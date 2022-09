Dario Mirri è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara di Palermo-Genoa.

Ecco le sue parole:

«L’obiettivo è questo ci vorrà del tempo. Noi siamo una matricola non lo dimentichiamo. Forse siamo più matricola delle altre squadre perché abbiamo cambiato la conduzione tecnica in corso di ritiro quindi evidentemente ci sono delle difficoltà legate proprio al tempo. Non c’è dubbio che l’obiettivo e la strategia del club è molto ambizioso e siamo consapevoli che naturalmente bisogna costruire ogni fondamento. Credo che le scelte siano state assolutamente indirizzate e condivise secondo un progetto tecnico ben chiaro. Corini aveva bisogno di cambiare alcuni meccanismi aggiungerne degli altri. Stasera è un mix tra vecchi e nuovi, è il nuovo ed è quello che ci deve condurre verso una stagione di successo che ci possa consentire di uscire comunque ogni partita con la maglietta sudata. La mia è la storia di un tifoso e di un imprenditore che ritiene che il Palermo possa essere una grande opportunità. Io se posso dire un piccolo risultato e un piccolo successo io dico che l’abbiamo raggiunto 3 anni fa. Il Palermo in Serie B aveva più di 2.000 abbonati, oggi sono quasi 12.000 quindi evidentemente è cambiata la relazione della squadra con la città e dei tifosi con la squadra è questo penso sia un primo risultato su cui costruire il futuro del Palermo».