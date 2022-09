Termina 1-0 la gara tra Palermo e Genoa. Una prestazione convincente quella da parte degli uomini di Corini culminata con una vittoria contro una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. I rosanero si sono imposti sui grifoni grazie alla rete di Brunori ad inizio ripresa, adesso testa alla prossima settimana, si va a Frosinone. Di seguito la cronaca testuale del match: PRIMO TEMPO

Pronti, via! Inizia il match al “Renzo Barbera”. Palermo subito avanti a conquistare un calcio di punizione: alla battuta va Stulac che calcia direttamente in porta ma la palla finisce all’esterno della rete. Capovolgimento di fronte al 3′ con il Genoa che parte in contropiede con Ekuban che davanti a Pigliacelli sbaglia e spara fuori. Calcio d’angolo per gli ospiti al 6‘ Jagiello mette in mezzo ma il portiere rosanero vola e respinge con i guantoni. Al 10′ i rosanero si ritrovano in attacco, Di Mariano riceve palla in area e tenta la conclusione ma Martinez non si lascia sorprendere. Al 16′ Ekuban viene servito in attacco e si lancia verso la porta protetta da Pigliacelli: il calciatore rossoblù riesce a calciare alla fine della sua corsa ma il portiere rosanero riesce a respingerla con i piedi.

Al 20′ Segre sferra un tiro al volo su un passaggio sbagliato della squadra ospite, il tiro del numero 8 però finisce troppo alto. Al 21′ calcio di punizione per il Genoa per fallo causato da Mateju, per il quale si becca un giallo. Alla battuta per i grifoni Portanova che mette in mezzo ma la difesa di casa respinge. Un tap-in quasi perfetto quello inscenato al 23′ da Brunori e Di Mariano: il capitano rosanero recupera palla dai piedi di un difensore genoano, riesce a superarlo e passa dalla parte opposta al numero 10 che calcia di prima ma la spara troppo al lato della porta. Occasione sprecata. Un giro di lancetta dopo il Genoa conquista un calcio di punizione: alla battuta va Portanova che calcia direttamente in porta ma manca di poco il sette. Al 25′ primo cooling breack.

Al 27′ calcio d’angolo per la squadra ospite: Portanova calcia, ma la palla finisce tra i piedi del Palermo che parte in contropiede. Brunori arriva sul pallone, sponda per Di Mariano: lo scambio si ripete in area di rigore, ma il numero 9 rosanero viene fermato da un avversario. Al 34′ il Palermo ancora in attacco, Buttaro riceve palla dal lato opposto, inserisce in avanti per Elia: il numero 77 ci arriva e prova a calciare ma Martinez si mette in mezzo. Al 42′ rosanero in avanti, Brunori entra palla al piede in area, ma viene accerchiato e non riesce a sferrare la conclusione. Al 43′ calcio di punizione conquistato dal Palermo per fallo di Pajac su Elia: Stulac va alla battuta, la palla viene respinta, torna tra i piedi dello sloveno che calcia ma finisce fuori. Al 45′ vengono assegnati 2 minuti di recupero. Al 45’+2′ Jagiello ci prova dalla distanza, bravo Pigliacelli a spingere fuori. Termina qui la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al “Renzo Barbera”. Al 48′ Brunori viene atterrato in area di rigore, ma l’arbitro non concede nulla. GOOOOL PALERMO!!! Al 49′ Matteo Brunori raccoglie palla in mezzo all’area e va a segno. Al 53′ il Genoa sostituisce Jagiello e Portanova con Aramu e Yalcin. Al 56′ il Genoa ci prova con Aramu che stacca di testa in area ma Pigliacelli blocca. Al 60′ Corini sostituisce Saric con Damiani. Al 63′ il Genoa conquista un angolo: alla battuta va Aramu, sugli sviluppi la palla finisce in porta ma Pigliacelli blocca sulla linea. Al 65′ doppio cambio per Blessin: dentro Galdames e Strootman, fuori Portanova e Badelj. Angolo per i siciliani al 66′: alla battuta va Segre, ma la palla finisce tra i piedi di Elia da tutt’altra parte del campo: l’attaccante calcia in mezzo ma finisce fuori. Al 70′ secondo cooling break.

Al 73′ ci ha provato Coda per il Genoa a concludere da posizione ravvicinata, Pigliacelli ha respinto in angolo. Al 75′ per i grifoni ci ha provato anche Yalcin da lontano ma il tiro è finito fuori. Brividi per i rosanero: al 77′ Ekuban è andato ad un passo dal pareggio: il numero 18 è entrato in area col pallone, Pigliacelli ha azzardato l’uscita e il calciatore ci ha provato di pallonetto, ma per fortuna della squadra di casa la conclusione è finita alta sopra la traversa. Fuori Di Mariano e Stulac, dentro Soleri e Gomes all’84’. All’85‘ Palermo ad un passo dal raddoppio con Brunori che da solo in area conclude in porta ma Martinez para con il corpo. All’88‘ altro doppio cambio per Corini fuori Mateju e Brunori, dentro Sala e Vido. Al 90′ vengono assegnati 6′ di recupero. Sul finale brivido per i tifosi rosanero: il Genoa va a segno beffando Pigliacelli, ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare fuorigioco. 90’+6′: triplice fischio, finisce qui la sfida.

IL TABELLINO