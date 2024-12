Palermo Futsal Club, primo posto in solitaria: 4-0 al Futsal Emiri

Vittoria e primo posto in solitaria per il Palermo Futsal Club che accarezza la vetta, per la prima volta senza condividerla con nessuna squadra, con 27 punti. Importante la vittoria contro il Futsal Emiri con un netto 4-0 grazie alle reti di Lopes, Franco, Pisani e La Fiura.

La prima frazione si apre con Calì subito protagonista. L’estremo difensore si rende protagonista riuscendo a sventare più di un’occasione tra Naccari e Pecoraro troppo liberi di calciare. I rosanero soffrono ma ecco la rete che sblocca la partita: Franco scappa sulla fascia sinistra e insacca sul palo lontano con la punta. Passano una manciata di secondi ed arriva il raddoppio con Lopes in contropiede. Chinnici sfiora il tris con il giovane portiere Arcilesi che nega la gioia. Si va all’intervallo sul parziale di 2-0.

Secondo tempo che si apre subito forte con i ragazzi di mister Gentile che realizzano la terza marcatura. Ancora volta Franco è un fattore. La sua imprevedibilità palla al piede consente di servire un cioccolatino a Pisani che sotto porta è glaciale. Futsal Emiri che provano quantomeno ad aprire la partita ma uno scatenato Calì, con Fiorentino e Chinnici a fare da guardie, allontanano tutte le situazioni pericolose. Nel finale a mettere il ghiaccio la partita capitan La Fiura. Il numero 9 rosanero chiude la partita segnando dalla propria metà campo approfittando della porta sguarnita. Al triplice fischio è festa al Tocha con la compagine del presidente Pazzaglia, da neopromossa, prima in solitaria nel campionato di Serie C2.

Vittoria convincente contro un ottimo Futsal Emiri con il risultato di 4-0; rosanero che proseguono la propria marcia in campionato. Prossimo appuntamento previsto per sabato 21 dicembre alle ore 16:00. I ragazzi di mister Gentile faranno visita al Bonifato Alcamo, per l’ultima sfida del 2024.