TERRASINI (PA), 15 DICEMBRE 2024 – L’Athletic Club Palermo non arresta la propria marcia. I nerorosa hanno battuto 4-2 l’Accademia Trapani, ottenendo la decima vittoria stagionale (8 su 8 in casa) e il titolo di campioni d’inverno con un turno d’anticipo. Al “Favazza” la squadra di Filippo Raciti – quest’anno sponsorizzata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – è stata brava a indirizzare l’incontro segnando tre reti nel primo tempo. Poi ha rischiato nel secondo tempo quando ha subito due gol in cinque minuti, ma ha chiuso i conti 60 secondi dopo con la prima rete in maglia Athletic di Gianni Calagna.

I primi 25 minuti dell’incontro scorrono via sul filo dell’equilibrio, con l’Accademia Trapani che regge senza grandi difficoltà. Poi, però, l’Athletic Club Palermo cambia marcia e in dieci minuti segna tre gol. Le prime due reti portano la firma di Nicolas Micoli: al 27° minuto il Tanque trasforma il rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano in area, poi trova la doppietta quattro minuti dopo con un preciso scavetto su assist di Zalazar. Il tris, invece, arriva al 35° minuto con il colpo di testa di Raimondi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo l’Athletic sembra in gestione del risultato, ma l’Accademia Trapani con l’aiuto dei subentrati trova nuova linfa e rientra in partita. Minuto 70, Aggio scarica sulla destra per Campanella che serve in mezzo Guadagnoli: tiro da distanza ravvicinata e gol. Cinque minuti dopo la formazione trapanese guadagna un calcio di rigore per un fallo di Martignetti: dal dischetto Seckan non sbaglia. I due gol ravvicinati dell’Accademia suonano come una minaccia per l’Athletic che 60 secondi dopo il 3-2 trova la quarta rete di giornata con Calagna che da posizione defilata batte Mistretta con un chirurgico pallonetto.

Finisce 4-2 con l’Athletic Club Palermo che centra il 14esimo risultato utile consecutivo, sale a 34 punti in classifica e si laurea campione d’inverno con una giornata d’anticipo. “Siamo quasi al giro di boa, poi ci saranno altre 15 partite: il campionato è tutto da giocare – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Dobbiamo lavorare e proseguire così, con la stessa concentrazione che abbiamo dalla prima giornata. C’è ancora tanto da fare. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”. I nerorosa chiuderanno il girone d’andata sabato prossimo (21 dicembre, ore 14.30) sempre al “Favazza” di Terrasini, ospiti del Partinicaudace.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.