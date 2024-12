Athletic Club Palermo travolgente: 7-1 al Partinicaudace e primato imbattuto nel girone d’andata!

TERRASINI (PA), 21 DICEMBRE 2024 – Si chiude nel migliore dei modi il 2024 dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno battuto 7-1 il Partinicaudace, concludendo il girone d’andata al primo posto e imbattuti. Al “Favazza” è stato un monologo dei ragazzi di Filippo Raciti – quest’anno sponsorizzati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – dominanti dall’inizio alla fine.

I primi 25′ sono tutti dell’Athletic che già dopo 8 minuti sblocca il risultato: azione sulla destra di Concialdi e cross sul secondo palo per Micoli che di testa batte Cascione. Passano altri 4 minuti e i nerorosa sfiorano il gol con Spinola: l’argentino riceve palla dal portiere ospite con un passaggio sbagliato, ma il suo tiro colpisce il palo. Al quarto d’ora c’è il raddoppio dell’Athletic, stavolta con capitan Valença che su calcio di punizione dal limite dell’area disegna una traiettoria perfetta. Il tris, invece, è un’autentica perla di Flores: Spinola apre l’azione, Micoli mette sul secondo palo per Flores che stoppa e lascia partire un potente mancino a incrociare. Il Partinicaudace si fa vedere in avanti per la prima volta al 29° minuto e trova il gol con Palazzo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si libera della marcatura e supera Romano. È l’unico squillo dei neroverdi che prima dell’intervallo subiscono il quarto gol con Intzidis. Al debutto con la maglia dell’Athletic Club Palermo, il difensore greco svetta più in alto di tutti da corner. Nel secondo tempo il copione non cambia e all’Athletic bastano 4 minuti per la rete del pokerissimo: ancora una volta Concialdi protagonista, ma stavolta il numero 23 serve Spinola che insacca di esterno. Da lì a poco va a segno anche Di Gaudio che entra nel tabellino dei marcatori con un facile tap-in dopo la respinta di Cascione su Spinola. A chiudere i conti, però, ci pensa Concialdi che realizza su rigore la rete del definitivo 7-1.

L’Athletic sale così a 37 punti in classifica, momentaneamente a +7 sul Gela, impegnato domenica a Marsala. I nerorosa concludono il girone d’andata con un bilancio di 11 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, con un record di 41 gol fatti (miglior attacco del girone) e 10 gol subiti. I ragazzi di mister Raciti torneranno in campo domenica 5 gennaio 2025, ore 14.30, al “Paolo Marino” di Castelvetrano contro la Folgore, nella prima gara del girone di ritorno.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.