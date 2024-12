Palermo Futsal Club, vittoria contro il Bonifato: rosa campioni d’inverno

Si conclude in bellezza il 2024 del Palermo Futsal Club, che vince in trasferta contro un ottimo Bonifato Alcamo con il risultato di 3-7. Questo successo permette ai rosanero di laurearsi campione d’inverno del campionato di serie C2 girone A. Ad andare in rete La Fiura e Chinnici con due doppiette, Franco, Fiorentino e Di Chiara.

Il primo tempo è subito ben giocato dalla formazione di mister Gentile. Il portiere alcamese Ligotti rispinge diverse occasioni prima di arrendersi a quella sotto porta di Di Chiara. Il vantaggio non dura molto con Butera che pareggia i conti sfruttando un errore in impostazione della retroguardia rosanero. Il protagonista della prima frazione è decisamente Cali. L’esperto portiere riesce a resistere a ben due tiri liberi, uno dei quali deviandolo sulla traversa. Nonostante le tante insidie, il primo tempo termina in pareggio.

La seconda frazione si apre con il Palermo decisamente più in palla. Chinnici porta in vantaggio i suoi sfruttando l’assist di capitan La Fiura, poi lo stesso numero nove trova la rete in tap-in. Nel mezzo la rete ancora di Butera. 3-3 Bonifato con Butera, autore di una di tripletta, lasciato troppo solo dalla difesa rosanero. Adesso è il turno di La Fiura: il capitano sale in cattedra e scarica un destro di punta che trafigge Ligotti. Sul risultato di 3-4, Chinnici e Fiorentino permettono alla compagine del presidente Pazzaglia di allungare sempre di più. Nel finale di partita, con il Bonifato Alcamo con il quinto di movimento, Franco ruba un pallone e lo spedisce in rete. Al triplice fischio da parte del signor D’Amico, è festa rosanero: campioni d’inverno.

Chiude in bellezza, con un grande 2024 alle spalle, il Palermo Futsal Club. I rosanero, nonostante siano una neopromossa, si ritrovano al primo posto in solitaria a due punti dal secondo posto. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 4 gennaio alle ore 16:00 contro il Futsal Emiri, sfida valida per il secondo turno di coppa.