Palermo Futsal Club fermato dal Monreale: fatali le assenze

Soltanto un punto per il Palermo Futsal Club che esce dal campo Archimede con un pareggio. Risultato finale di 3-3 con la rete dei padroni di casa maturata negli ultimi istanti di gara. Non bastano le reti di Gennaro, La Fiura e Vivarelli. Rosanero che, privi di giocatori come Sujon e Catania, non riescono ad andare oltre il pareggio contro un più che ottimo Monreale, battagliero e grintoso fino alle ultime battute.

Primo tempo – Prima fase della partita dominata dalla squadra di casa che trova anche il modo di portarsi in avanti con Tarallo. Il numero 18 colpisce il pallone non in modo pulito, riuscendo comunque a battere

Calì. Gennaro entra in campo e trova il modo di guadagnarsi un tiro dal dischetto, che lui stesso trasforma in gol. Passano diversi minuti e Gennaro, questa volta versione assist-man, serve La Fiura che buca il portiere portando in vantaggio i suoi. Dopo il primo calcio di rigore il signor Contreras ne fischia un altro, questa volta per i padroni di casa che si presentano dal dischetto con Costantino. Battuto Calì e pareggio Monreale. Il primo tempo termina con il grande gol da fuori di Vivarelli che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali dopo l’assist, l’ennesimo, di Chinnici.

Secondo tempo – La seconda frazione di gioco si apre con il duetto Gennaro-Lopes, con quest’ultimo che becca il palo in pieno dopo appena 30 secondi. Padroni di casa che continuano ad attaccare e sfiorano il pareggio con il solito Costantino, in grande forma. Calì sfodera una serie di parate sulle conclusioni di Cangelosi e Tarallo, tenendo in piedi i suoi. Chinnici esce per infortunio e si spegne la formazione rosanero che permette al Futsal Monreale di raggiungere il conteggio per il tiro libero. Costantino fredda Calì per il 3-3 finale tra l’entusiasmo del pubblico di casa. Pareggio giusto tra Futsal Club Monreale e Palermo Futsal Club, con le due formazioni che si dividono la posta in palio. Le assenze di Sujon e Catania hanno evidenziato una mancanza di fantasia da parte del club rosanero, poco lucidi nel creare le occasioni. Prossimo appuntamento mercoledì 28 febbraio, 5ª ed ultima giornata di Coppa Trinakria che vedrà la formazione di mister Gentile fare visita al Club 83. La gara è prevista per mercoledì 28 febbraio alle 19:45, con i rosanero primi in classifica a quota 9 punti.