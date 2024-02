Follia in Promozione: calciatore accoltellato da un tifoso avversario

Follia nel Girone B del campionato di Promozione.

Come raccontato da “Gazzetta.it” termine di una partita tra FC Castelnuovo Asd e Asd Fox Junior Serra, un tifoso, nel corso di una lite, ha colpito con alcune coltellate un calciatore 20enne, trasportato in ospedale in condizioni serie, seppur non in pericolo di vita.

È successo nel pomeriggio del 24 febbraio a Castelnuovo Rangone (Modena) dove i carabinieri hanno in breve tempo rintracciato e arrestato l’aggressore, un 20enne. Anche quest’ultimo si era ferito lievemente, maneggiando la lama. Nel corso della successiva perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish. Senza precedenti e rimesso in libertà, la sua posizione sarà valutata anche per eventuali misure di prevenzione. Tra il tifoso 20enne che ha accoltellato il calciatore al termine di una partita dilettantistica, pare ci fossero ruggini pregresse.

Il giocatore ferito nei pressi del campo sportivo La Palafitta fa parte della squadra Asd Fox Junior Serra, mentre il tifoso era un sostenitore degli avversari, ex tesserato del FC Castelnuovo Asd. Già durante il match c’erano stati accesi confronti di gioco.