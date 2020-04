L’assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, esponente di Fratelli d’Italia, si è detto “deluso” del nuovo decreto illustrato ieri dal Presidente del Consiglio. Sul proprio profilo Facebook, come riporta “Lasicilia.it”, ha postato un fotomontaggio che ritrae il premier Giuseppe Conte con accanto due carabinieri che lo prendono in consegna, come se fosse stato arrestato, e la scritta “#maseiserio? Questa mattina a Mattino 5, l’assessore ha spiegato i motivi della sua evidente delusione: “Considerando che tra febbraio, marzo e aprile si perderà il 100% dell’introito del turismo, sarà impossibile recuperare. Come Regione siciliana stiamo mettendo in campo delle misure mentre a livello nazionale non si parla di turismo in Italia. Non è possibile, è un comparto che vale il 15% del Pil nazionale”.