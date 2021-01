Incredibile quanto successo a Brancaccio dove due uomini hanno forzato un posto di blocco in Viale Regione e si sono dati alla fuga.

Secondo quanto riporta “Palermo Today”, i due uomini di 57 e 28 anni a bordo di uno scooter non si sono fermati al posto di blocco posto per il controllo delle normative anticovid. Da qui è partito un inseguimento che è terminato nelle vie di Brancaccio, quando lo scooter si è andata a schiantare in uninversione di marcia contro la macchina della polizia. Inoltre durante l’inseguimento il passeggero occultava la targa dello scooter con il piede.





Entrambi sono stati presi e arrestati, il 28enne doveva trovarsi agli arresti domiciliari, mentre il 57enne possedeva armi da taglio e inoltre era alla guida con la patente revocata.