Carlos Embalo, ex ala del Palermo, ha trovato una nuova squadra di tratta dell’Alcorcon. Il club spagnolo ha appena ufficializzato l’operazione sul proprio sito ufficiale, di seguito la nota:

“Carlos Embalo (Bissau, 25/11/1994) giocherà per il club del vasaio fino alla fine della stagione grazie all’accordo per il prestito con il KAS Eupen, squadra di prima divisione belga. Il guineano può giocare come attaccante o esterno, distinguendosi per la sua grande velocità e overflow nell’area. Ha lavorato gran parte della sua vita calcistica in Italia in squadre come il Palermo durante il suo periodo in Serie A o Serie B come Cosenza e Brescia tra gli altri, oltre ad aver debuttato con la sua squadra nazionale con cui ha giocato 3 partite nel 2018 nel turno di qualificazione della Coppa d’Africa.





Da queste linee, vogliamo dare il benvenuto a Carlos Embalo nella nostra squadra”.