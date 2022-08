L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un pezzo a firma Luigi Butera nel quale ci si sofferma sulla sconfitta rimediata contro l’Ascoli e sui fischi riservati a Lancini e Crivello.

Non si può non essere d’accordo ancora con Corini quando parla di fischi ingenerosi per Lancini e Crivello. Avevano giocato male, ma il trattamento che hanno ricevuto al momento della sostituzione è sembrato esagerato. Se il Palermo ha perso per la prima volta, non è certo solo per colpa loro.