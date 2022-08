L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Affare fatto, Dario Saric è un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista, dopo la sfida di sabato al «Barbera», ha lasciato la Sicilia, ma solo per andare a svolgere le visite mediche. Lo aveva scherzosamente annunciato il tecnico dell’Ascoli, Bucchi, dopo il match con i rosa: «Lo abbiamo portato convinti di sganciarlo qui…». Non l’hanno fatto, perché è ripartito con quelli che ormai sono i suoi ex compagni, ma una volta atterrato a Roma ha potuto iniziare il consueto iter che porterà alla sua ufficializzazione in tempi brevi.

Contratto quadriennale per il mediano classe ’97, nato a Cento da famiglia bosniaca. Nella na-ionale della Bosnia Herzegovina ha raccolto già una convoca-zione (senza però scendere in campo) e in Serie B vanta 96 presenze con 4 reti, play-off inclusi, rimasto in panchina, al «Barbera», così come nella precedente partita con la Spal, vista l’imminenza delta sua cessione. Solo che l’Ascoli ha cercato di far mu-ro, sperando in un’offerta dalla Serie A, dopo i dietrofront di Sampdoria e Cremonese. Alla fine, l’ha spuntata il Palermo, che ha messo sul piatto circa 1,8 milioni di euro, avvicinandosi quanto pin possibile alla richiesta dei marchigiani (che valuta-vano il giocatore tra i 2 e i 3 milioni).