Meno di 24 ore e il Palermo saprà se si aggiudicherà la gestione del campo comunale di Torretta (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI). Il club di viale del Fante, per aggiudicarsi il bando, dovrà concorrere con la società dilettantistica ASD Resuttana San Lorenzo. In attesa di questo, però, la società rosanero ha firmato i contratti per l’acquisto dei terreni adiacenti, utili a far sorgere il resto del centro sportivo. In questi contratti però, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, c’è un vincolo contrattuale in favore del Palermo.

Il vincolo riguarda proprio l’assegnazione del campo sportivo. In caso di vincita del bando da parte dell’ASD Resuttana San Lorenzo, infatti i contratti verranno sciolti se, invece, la società di Mirri dovesse risultare vincitrice del bando pagherà al proprietario dei terreni 1,8 milioni di euro in tre anni, più 200 mila euro per il rustico che è presente all’intero (CLICCA QUI PER I DETTAGLI RELATIVI AL TERRENO).