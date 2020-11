Il Palermo, dopo l’avvio di campionato difficile, sembra essersi messo in carreggiata, così come dimostrano i quattro risultati utili consecutivi.

Ma, mentre la squadra pensa al campo, la dirigenza è attenta a costruire le strutture in grado di permettere alla società di crescere. Tra queste c’è la realizzazione del centro sportivo e, come ormai noto, l’area individuata è quella di Torretta (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI).





La società per concludere l’affare relativo all’acquisto del terreno individuato, però, era in attesa di pubblicazione del bando per l’assegnazione del campo comunale che sorge proprio a fianco dell’area individuata. La pubblicazione è avvenuta lo scorso 28 ottobre (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI) e l’attesa per conoscerne l’esito non sarà ancora lunga. Il Comune, infatti, ha annunciato che giovedì 19 verranno aperte le buste.

La Commissione, si legge sul sito del Comune, a partire dalle 10,30 procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste, alla verifica dell’ammissibilità delle domande presentate dai concorrenti e della documentazione. Successivamente la Commissione, in seduta riservata e con data da destinare, procederà all’esame dei progetti e dell’offerta economica.

In caso di vittoria del bando, però, il club di viale del Fante per almeno sei mesi non potrà usufruire della struttura, perché il campo sportivo è interessato da lavori di rifacimento che si dovranno concludere entro sei mesi dalla pubblicazione del bando.