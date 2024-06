Palermo Femminile, Semifinale Coppa Italia: rosanero eliminate ai rigori 4-3, passa il Riccione (FOTO)

Le rosanero sono fuori dalla Coppa Italia Serie C. Il cammino delle calciatrici termina in semifinale con la vittoria del Riccione ai calci di rigore, per 4-3, al termine di una sfida ricca di emozioni.

Le rosanero, infatti, sotto sul punteggio di 2-0 sono riuscite in una spettacolare rimonta pareggiando ai tempi regolamentari per 2-2. Il Riccione, però, ai calci di rigore riesce ad avere la meglio e a strappare il pass per la finalissima.