Amichevole Italia-Bosnia: la decide Frattesi, gli Azzurri vincono 1-0 al Castellani. Saric in campo per 66′

Termina il match valido per l’amichevole tra Italia e Bosnia. Gli Azzurri battono la Bosnia di misura, in un match di certo non emozionante e ricco di occasioni da gol.

Basta, infatti, la rete di Frattesi, arrivata con un destro al volo al 37′, che sblocca il match e lo decide. Sono 66′ i minuti giocati da Dario Saric, in un match dal dispendio fisico non indifferente. Una gara sufficiente del centrocampista, non aiutata da una prestazione di squadra poco brillante. L’Italia, dunque, si avvicina ad Euro 2024 con la vittoria per 1-0 contro la Nazionale bosniaca.