Palermo femminile: sconfitta amara per le rosanero, contro la Vis Mediterranea termina 3-0

Sconfitta esterna amara per le rosanero. La Vis Mediterranea Soccer rifila tre reti agli ospiti e allo stadio “Sandro Pertini” di Montoro. La gara, valevole per il recupero della sfida non disputata lo scorso 25 febbraio, ha visto le padrone di casa terminare la prima frazione di gioco avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kristiana Karaivanova.

Nella ripresa le rosanero non riescono a reagire, e allora la Vis Mediterranea Soccer riesce a chiudere il match grazie al gol realizzato da Yasmine Klai. Netta dunque la supremazia delle padroni di casa, per il match che scivola al triplice fischio sul punteggio di 3-0 in sfavore delle rosanero.