Palermo, trattativa finita e firma sul contratto | Una bella notizia per il popolo rosanero: festa grande in città

Grande gioia in casa palermitana, con il club che ha ormai trovato l’accordo con il calciatore, il quale si appresta a dare una mano alla squadra per le prossime stagioni dopo la chiusura dell’affare.

In queste ultime partite della stagione il Palermo deve provare ad ottenere i migliori risultati possibili in campionato. Non tanto per la classifica, visto che l’accesso ai playoff, salvo un clamoroso suicidio sportivo dei rosanero, non dovrebbe essere in discussione e considerando che il posizionamento attuale è difficilmente migliorabile, ma più che altro per il morale.

Negli ultimi tempi infatti il club rosanero non è riuscito ad ottenere dei buoni frutti, tanto che qualche settimana fa Eugenio Corini è stato esonerato, cedendo il posto in panchina a Michele Mignani. Per questa ragione dunque provare a rialzarsi può risultare fondamentale soprattutto in vista del mini torneo che si giocherà a fine campionato e che sancirà chi tra le tante squadre in lizza otterrà la promozione come terza in Serie A.

Prima ancora di conoscere il suo destino, e capire in che serie giocherà, la società siciliana però ha già iniziato a mettere delle basi solide per il futuro, dove si vorrà tornare a far sorridere i tifosi. Ovviamente uno dei temi forti sull’avvenire è il mercato. Proprio in questo senso nelle ultime ore infatti una notizia fenomenale ha fatto esultare il popolo rosanero. La trattativa tra il club e il calciatore si è conclusa, con quest’ultimo che ha firmato il contratto.

Accordo trovato tra le due parti

Dopo una lunga trattativa, iniziata nei mesi scorsi, il Palermo ha trovato l’accordo con il proprio centrocampista Jacopo Segre per rinnovare il contratto che attualmente è in scadenza nel giugno del 2025.

A quanto pare la nuova intesa verrà prorogata fino al 2027, e a breve dovrebbero arrivare la firma del 27enne e l’annuncio ufficiale della società rosanero. Le prossime ore infatti saranno decisive per dare la notizia alla stampa.

Il Palermo blinda uno dei suoi pezzi pregiati

In questa stagione il classe 1997 si è rivelato uno dei calciatori migliori della rosa, così come dimostrato dai numeri importanti, specialmente in fase realizzativa.

Per questo motivo dunque il club siculo si è convinto subito a proporre il rinnovo al centrocampista, che potrà continuare ad esprimersi a questi livelli e soprattutto a diventare uno dei cardini del futuro rosanero, qualunque sia la categoria in cui militerà la squadra.