Carpanesi: «Spezia, gare contro Sampdoria, Palermo e Venezia dovranno portare vittorie»

L’ex allenatore dello Spezia Sergio Carpanesi è intervenuto ai microfoni de La Nazione, si è espresso circa le ambizioni del club. L’ex tecnico si è però anche soffermato sulle prossime sfide che vedranno lo Spezia impegnato al “Picco”, citando anche il match che vedrà gli aquilotti affrontare il Palermo di Mignani.

«Servirà uno Spezia da anima e cuore per conquistare la salvezza e il pubblico del “Picco” sarà importantissimo. Errori? Errori ne sono stati fatti a partire dal non rinforzare la squadra dopo la salvezza in Serie A. Anche nell’attualità i bianchi non si sarebbero dovuti trovare in questa situazione. La cosa migliore sarebbe stata rinforzare la squadra per risalire immediatamente. Gare interne? Le partite al Picco contro Sampdoria, Palermo e Venezia dovranno portare delle vittorie, con le buone o con le cattive. Quando entreranno al Picco le squadre dovranno sentirsi intimorite. Saranno cinque spareggi dove dovranno prevalere da parte dei giocatori bianchi la forza, la passione, la serenità e la mentalità vincente, per restare in categoria. Sampdoria? Se lo Spezia imposterà la gara sull’agonismo potrà avere la meglio. Sarà fondamentale metterci impegno e aggressività»