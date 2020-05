Come si legge su “Gds.it” i commercianti di Ballarò a Palermo provano a rimettersi in moto tra tante difficoltà e molti interrogativi. “Sono stati mesi difficili, adesso stiamo ripartendo anche se è dura mantenere le distanze visto che siamo in un mercato. Siamo andati avanti senza aiuti dello Stato – dichiara un commerciante – ma in famiglia siamo lavoratori, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto quel che abbiamo potuto. Se per questo abbiamo anche donato ai più bisognosi”.