Palermo, emergenza portieri: Sirigu titolare contro il Modena

Non poteva esserci epilogo peggiore per un dicembre da incubo per il Palermo. Un problema muscolare al quadricipite, accusato durante l’ultimo rinvio nella sfida contro il Cittadella, ha messo fuori causa Desplanches, che alla ripresa degli allenamenti di oggi non potrà lavorare con il gruppo.

Alessandro Arena, per il Giornale di Sicilia oggi in edicola, sottolinea che, al netto delle strategie di mercato che non lo vedono più così saldo tra i pali rosanero, il numero 1 salterà sicuramente la partita contro il Modena e proverà a recuperare per la successiva sfida contro la Juve Stabia.

Dionisi si ritroverà dunque con sole due opzioni per la porta: Sirigu e Cutrona, considerando che sia Gomis che Di Bartolo sono alle prese con problemi fisici piuttosto seri. Nel frattempo, Nespola è pronto a trasferirsi al Flaminia Civita Castellana in Serie D.

Sirigu, riferisce Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, tornerà così a difendere i pali rosanero dopo quasi 14 anni. L’ultima volta risale al 22 maggio 2011, in un Palermo-Chievo 1-3. Da allora, una lunga carriera tra Italia (Torino, Genoa, Napoli, Fiorentina) ed estero (Psg, Siviglia, Osasuna, Nizza, Karagumruk), prima di rientrare in rosanero con il ruolo di uomo-spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani.

L’ultima apparizione in Serie A di Sirigu è datata marzo 2023, in Cremonese-Fiorentina 0-2, dopo la quale un infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto a uno stop prolungato. In Serie B, invece, il portiere non gioca da febbraio 2009, quando difendeva i pali dell’Ancona contro il Brescia (sconfitta per 3-0), prima di perdere il posto e tornare al Palermo, dando inizio a un biennio da sogno.

Alessandro Arena, Giornale di Sicilia, evidenzia che contro il Modena l’ex nazionale italiano avrà un’occasione importante per dimostrare di poter ancora essere decisivo. Tuttavia, è difficile immaginare altre chance all’orizzonte, visto che il club è alla ricerca di un nuovo portiere sul mercato.

Se l’operazione dovesse andare in porto, uno tra Sirigu e Desplanches potrebbe salutare già a gennaio. Inoltre, tra fine aprile e inizio maggio, dovrebbe tornare a disposizione anche Gomis, il quale ha un contratto valido fino al 2025/26 e, nelle poche occasioni avute, ha dimostrato grande professionalità e attaccamento alla squadra.