Gds: “Palermo, emergenza portieri. Ne arriverà uno dal mercato”

Nonostante il cambio di direttore sportivo, il primo nome sul taccuino del Palermo per rinforzare la porta resta quello di Devis Vasquez dell’Empoli. Alessandro Arena, per il Giornale di Sicilia oggi in edicola, segnala che l’operazione potrebbe andare in porto solo se i toscani dovessero chiudere per un altro portiere. L’Empoli è infatti già al lavoro con trattative in corso per Audero e Terracciano.

Escl. Corsi: «Vasquez? Vogliamo proseguire con lui la stagione. Su Brunori e Fazzini…»

Il Palermo, al momento, ha scartato altri nomi presenti sul mercato, tra cui Radu, e continua a cercare un profilo con due caratteristiche fondamentali: esperienza in Serie B e condizioni fisiche ottimali.

Alessandro Arena, Giornale di Sicilia, sottolinea che questo ultimo aspetto è diventato prioritario dopo quanto accaduto con Gomis e Sirigu, entrambi reduci da infortuni gravi e con poche garanzie dal punto di vista atletico.

Difficile, però, che la situazione Vasquez si sblocchi prima della gara contro il Modena. Una sfida cruciale nella quale sarà fondamentale ritrovare certezze in ogni reparto.

I canarini, come ricorda Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, non hanno ancora perso dall’arrivo di Mandelli in panchina e sognano un altro scherzetto dopo la rimonta da 0-2 dell’andata. Toccherà dunque al numero 46 trovare gli strumenti per fermare gli assalti del Modena e restituire solidità alla difesa rosanero.