Gds: “Brunori e Gomes i primi casi da risolvere. Alibi finiti, il Palermo riparte da Osti”

Il Palermo ha scelto Carlo Osti come nuovo direttore sportivo dopo l’esonero di Morgan De Sanctis e del suo vice Giulio Migliaccio, ufficializzato ieri mattina. Salvatore Orifici, per il Giornale di Sicilia, sottolinea che Osti, forte di una lunga carriera e di esperienze di successo, arriva con il compito di rimettere ordine in una direzione sportiva che sta attraversando uno dei momenti più difficili della storia recente del club.

Fermo dal 2023, dopo aver concluso un decennio come direttore tecnico della Sampdoria, Osti eredita una situazione complessa, aggravata dai risultati negativi e da una tifoseria in subbuglio. La scelta di puntare su De Sanctis, dopo l’addio a Rinaudo, non ha dato i frutti sperati, e a farne le spese è stato l’ex ds della Salernitana, individuato come il principale responsabile di una gestione con evidenti lacune.

Salvatore Orifici, Giornale di Sicilia, evidenzia che anche Dionisi è stato sotto osservazione dopo la sconfitta contro il Cittadella, ma alla fine è stato confermato per mancanza di alternative valide. Tuttavia, il rapporto tra il nuovo ds e il tecnico sarà uno dei primi nodi da sciogliere. Osti dovrà instaurare un dialogo chiaro con l’allenatore, delegittimato dalla piazza, cercando di unire lo spogliatoio per risollevare una squadra in difficoltà.

Mercato e casi spinosi

Secondo Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, un altro compito delicato sarà quello di gestire il mercato. Prima dell’addio di De Sanctis, la linea societaria imponeva acquisti solo dopo eventuali cessioni. Ora, con l’arrivo di Osti, sarà da valutare se il Palermo seguirà ancora questa politica o deciderà di intervenire subito per rafforzare l’organico.

Le situazioni più calde riguardano Brunori e Gomes. Il capitano rosanero, dopo una preseason da separato in casa e un campionato vissuto ai margini, rappresenta una presenza ingombrante nello spogliatoio, e Osti dovrà chiarire definitivamente il suo futuro.

Salvatore Orifici, Giornale di Sicilia, ricorda che anche Gomes è al centro di voci di mercato. Diversamente da Brunori, il centrocampista ha manifestato malumori solo di recente, alimentati dalle dichiarazioni del suo procuratore, che ha lasciato intendere un possibile addio già a gennaio.

Legame con la piazza e il City Group

Un altro aspetto critico sarà il rapporto con la piazza, mai così distante dal progetto del City Football Group. Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia riporta che l’assalto al pullman dopo la sconfitta contro il Cittadella è stato solo uno dei segnali di una tifoseria delusa e disillusa, che non si sente rappresentata dalla società.

Osti dovrà lavorare anche su questo fronte, cercando di ricucire il legame tra club e tifosi attraverso risultati concreti e un progetto chiaro. Il nuovo ds ritroverà a Palermo Gardini, con cui ha già lavorato ai tempi del Treviso nei primi anni 2000, un legame che potrebbe agevolarlo nei primi passi di questa nuova avventura.

Esperienza e sfide future

Salvatore Orifici, Giornale di Sicilia, ricorda l’esperienza di Osti, capace di colpi di mercato come quello del 1998, quando acquistò Miccoli dal Casarano per portarlo alla Ternana. Ora il nuovo ds dovrà provare a replicare intuizioni simili per ridare solidità alla rosa rosanero.

Tra nodi di mercato da sciogliere, rilancio tecnico e fiducia da ricostruire, il compito di Osti non sarà semplice. Le prossime settimane si preannunciano intense, con il nuovo ds chiamato a prendere decisioni rapide per evitare che il Palermo comprometta ulteriormente una stagione già complicata.