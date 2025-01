Gds: “Palermo, oggi si torna in campo. Infermeria affollata”

Ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti per il Palermo, che rischia di presentarsi alla sfida contro il Modena, in programma domenica 12, con una lunga lista di infortunati. Nonostante la pausa di due settimane, diversi rosanero sono ancora alle prese con problemi fisici e alcuni di loro potrebbero non recuperare in tempo.

Alessandro Arena, Giornale di Sicilia, segnala che l’unico giocatore prossimo al rientro è Diakité, fermatosi contro il Bari per un problema a un occhio dopo uno scontro di gioco. Il difensore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni e la sua presenza potrebbe consentire al tecnico Dionisi di riproporre una linea a quattro in difesa. Non è escluso, tuttavia, che possa essere utilizzato anche come esterno a tutta fascia, come già accaduto contro i galletti.

Restano invece speranze al lumicino per Di Francesco, uscito nella partita di Santo Stefano per una lesione al bicipite femorale, mentre Di Mariano è ancora fermo per una gonalgia e non sarà disponibile.

Sempre secondo Alessandro Arena, Giornale di Sicilia, non rientrano nei piani tecnici Peda, ancora ai box per un problema al ginocchio, e Blin, fermo da quasi quattro mesi (ultima apparizione contro la Juve Stabia il 14 settembre). Quest’ultimo, pur mostrando miglioramenti, non verrà rischiato fino a quando non avrà recuperato completamente, con un possibile rientro previsto per la seconda metà di gennaio.

Chi invece è tornato in campo è Pierozzi, rientrato al Tombolato contro il Cittadella, anche se ancora non pronto per i 90 minuti. Giornale di Sicilia sottolinea che l’esterno avrà ora tempo per lavorare sulla condizione fisica e puntare a essere al meglio in vista della sfida contro il Modena.