Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, a Palermo la Fase 2 è già partita. Questa mattina diverse famiglie hanno deciso di raggiungere il centro città, ovviamente con mascherine e guanti (CLICCA QUI). Tanti i bimbi che hanno approfittato della bella giornata per una corsa in bicicletta, accompagnati dai loro genitori. Ma non c’erano solo bimbi in giro ma anche gruppi di runner che, tentando di tenere le distanze, hanno effettuato il loro consueto allenamento in via Libertà. Un po’ più di gente si è concentrata anche in via Maqueda.