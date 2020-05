Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, nel corso delle ultime settimane, tra i vari temi presi in considerazione nell’universo della Fiorentina, è emerso anche l’aspetto del futuro dell’ex rosa Beppe Iachini. Vista la solidità garantita dallo stesso, a quel punto la squadra andrebbe avanti con lui rispettando quel contratto in scadenza nel giugno 2021. C’è anche però un altro scenario, ed è collegato alla voglia di Rocco Commisso di rendere grande la Fiorentina, e alla possibilità che il presidente gigliato metta nel mirino, o che l’abbia già fatto, un nome di rilievo, di quelli che possono riscaldare l’ambiente tanto da portare a spostare le lancette degli indicatori di forza. Da Juric, diventato maestro in quel di Verona, fino al sogno Spalletti, le idee sul piatto ci sarebbero. Al momento, però, Iachini è ancora saldo al suo posto ed ha anche un accordo contrattuale dalla sua. Senza contare le continue telefonate con il presidente, dal quale arrivano continue rassicurazioni.