Palermo, due manifestazioni in centro: traffico in tilt

Manifestazioni in centro a Palermo e il traffico va in tilt.

Come scrive l’ANSA questa mattina migliaia di agricoltori provenienti da tutta la Sicilia sono scesi in piazza per la manifestazione organizzata da Coldiretti che si conclude con un presidio permanente davanti a Palazzo D’Orleans, sede della Presidenza della Regione.

E’ poi stata promossa una seconda manifestazione dei vigili de fuoco che dal comando provinciale che termina davanti alla prefettura. In centro e in periferia è stato il caos questa mattina con le auto incolonnate per ore per potere superare la zona delle manifestazioni e quelle limotrofe.

“E’ una situazione insostenibile – dice un’automobilista esasperata – sono ferma sotto il sole da ore. Il traffico è paralizzato, neanche gli scooter riescono a muoversi. Non si possono autorizzare due proteste nelle stesse ore dello stesso giorno”.

“Nonostante tenti di superare gli incolonnamenti anche con lo scooter rimango bloccato”, aggiunge un giovane che era diretto al lavoro.